Economia Confira cinco concursos públicos em Goiás que oferecem mais de 450 vagas Oportunidades estão em diferentes regiões do Estado; salário variam de R$ 954 a R$ 8 mil

Os goianos que buscam começar 2019 com um novo rumo na vida profissional têm a possibilidade de tentar um cargo ofertado em um dos concursos públicos promovidos por prefeituras em todo o Estado. Para essas pessoas, separamos cinco certames, totalizando mais de 450 vagas. Posse, no nordeste de Goiás, é o município que oferece mais oportunidades. São 216 vagas para c...