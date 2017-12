Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine Goiás

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta sexta-feira (15). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses). As principais vagas são:

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Atendente de central de telemarketing: 15 vagas

Auxiliar de limpeza: 90 vagas

Auxiliar de logística: uma vaga

Operador de caixa: uma vaga

Varredor de rua: três vagas

Vigilante: 20 vagas

Vagas de ampla concorrência:

Alinhador de direção: uma vaga

Alinhador de pneus: uma vaga

Analista de logística: uma vaga

Arrumador no serviço doméstico: duas vagas

Arte finalista: uma vaga

Assistente de cobrança: duas vagas

Atendente de mesa: três vagas

Auxiliar de cozinha: duas vagas

Auxiliar de contabilidade: cinco vagas

Auxiliar de estoque: uma vaga

Auxiliar de logística: uma vaga

Churrasqueiro: uma vaga

Conferente de mercadoria para Pires do Rio: uma vaga

Controlador de pragas: duas vagas

Costureiro a máquina para Jaraguá: duas vagas

Cozinheiro em geral: duas vagas

Digitador: uma vaga

Eletrotécnico: uma vaga

Encanador para Pires do Rio: uma vaga

Encarregado eletromecânico de instalações: uma vaga

Forneiro de padaria: uma vaga

Manicure: dez vagas

Mecânico de automóveis: uma vaga

Mecânico de motor a diesel: uma vaga

Mecânico eletricista de automóveis: uma vaga

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno: uma vaga

Montador de veículos automotores: uma vaga

Motorista de Kombi: quatro vagas

Motorista de ônibus urbano: 50 vagas

Motorista entregador: uma vaga

Nutricionista: uma vaga

Padeiro: uma vaga

Pedagogo (estagiário): uma vaga

Professor de educação física no ensino superior: uma vaga

Recepcionista: uma vaga

Reparador de instrumentos musicais: uma vaga

Soldador: quatro vagas

Supervisor de logística: uma vaga

Supervisor de vigilantes: uma vaga

Técnico mecânico: três vagas

Torneiro mecânico: três vagas

Vendedor de serviços: quatro vagas

Vendedor pracista: cinco vagas