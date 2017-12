Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine Estadual

A Rede Sine em Goiás oferece vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira (27). Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Agente de Passagens: 01

Arquivador: 02

Assistente Administrativo: 14

Auxiliar de Cozinha: 01

Auxiliar de Almoxarifado: 02

Auxiliar de Lavanderia : 01

Auxiliar de Linha de Produção Farmacêutica: 04

Auxiliar de Limpeza: 47

Vagas não exclusivas para pessoa com deficiência

Assistente Social/Jaraguá: 01

Auxiliar de Estoque: 01

Auxiliar Técnico Eletrônico: 01

Borracheiro: 01

Churrasqueiro: 01

Costureira de Reparação de Roupas: 01

Cozinheiro em Geral: 01

Cuidador de idosos: 01

Desenhista Projetista de Moldes: 01

Eletricista: 20

Eletrotécnico: 02

Empacotador a máquina: 01

Empregado doméstico: 02

Instalador Hidráulico: 20

Lavador de fachadas //Pires Do Rio: 01

Montador se veículos automotores: 01

Motorista de caminhão guincho pesado com munk: 01

Motorista de ônibus urbano: 70

Nutricionista /Anápolis: 01

Operador de Estação De Tratamento de água e fluentes: 03

Operador de máquinas fixas: 20

Pedreiro de alvenaria: 20

Pintor de obras: 05

Serralheiro: 05

Torneiro mecânico: 01

Técnico de refrigeração: 02

Técnico eletrônico: 01

Técnico de Segurança do Trabalho: 02

Vendedor no comércio varejista /Jaraguá: 01

Vendedor de serviços: 03

Vendedor pracista: 01

Vidraceiro: 01