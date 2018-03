Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda (5) no Sine Goiás

A Rede do Sistema Nacional de Emprego em Goiás (Sine-GO) disponibiliza, nesta segunda-feira (5), um total de 10 vagas para atendente de farmácia, exclusivas para pessoas com deficiência (pcd). Além dessas diversas outras também são ofertadas, confira o quadro abaixo.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (pcd):

Agente de passagens: 01 vaga

Assistente administrativo: 03 vagas

Atendente de farmácia: 10

Auxiliar de almoxarifado: 01

Auxiliar de produção farmacêutica: 01

Garçom: 01

Porteiro: 01

Promotor de vendas: 02

Vagas não exclusivas para pessoas com deficiência:

Ajudante de Eletricista: 01

Ajudante de Motorista: 02

Ajudante de Pintor À Pistola: 01

Analista Contábil: 01

Arte Finalista: 03

Assistente Administrativo/Estágio: 10

Atendente de Cafeteria: 02

Auxiliar de Cozinha: 02

Auxiliar de Dobrador: 01

Auxiliar de Eletrônica: 02

Carpinteiro: 01

Chefe de Serviço De Limpeza: 04

Colorista: 01

Consultor de Vendas: 02

Controlador de Qualidade: 01

Costureira de Máquina Reta: 04

Cozinheiro de Restaurante: 01

Desenhista de Paginas De Internet: 01

Eletrotécnico: 17

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais: 01

Encarregado de Andar: 01

Engenheiro de Alimentos: 01

Funileiro Montador/Mineiros: 04

Gerente de Armazém: 05

Jardineiro: 01

Labirinteira Bordadeira: 02

Lustrador de Móveis: 01

Mantenedor De Sistemas Eletrônicos De Segurança: 02

Marceneiro: 04

Mecânico: 06

Mecânico de Motor A Diesel: 01

Mecânico de Refrigeração: 01

Motorista Carreteiro/Bitrem: 01

Motofretista: 06

Operador de Dobradeira na Indústria Gráfica: 01

Operador de Estação de Tratamento de Água: 01

Operador de Máquina de Dobrar Chapas: 01

Operador de Máquina Fixa: 07

Pasteleiro: 02

Pedreiro: 01

Supervisor de Costura de Vestuário: 01

Torneiro Mecânico: 02

Técnico de Apoio ao Usuário de Informática: 02

Técnico em Saúde Bucal: 01

Técnico Mecânico em Ar Condicionado: 02

Vendedor no Comércio/Pires do Rio: 01

Vendedor de Serviços: 01

Vendedor Pracista: 03