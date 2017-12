Confira as dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2017

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou na noite deste domingo (31) os números da Mega-Sena da Virada, cujo prêmio é recorde de mais de R$ 306 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37.

O prêmio saiu para 17 apostas. Os acertadores vão dividir o prêmio de mais de R$ 306 milhões e cada aposta receberá R$ 18.042.279,04. Segundo a Caixa, após o fechamento das apostas, às 14h deste domingo, este é o maior valor pago na história das loterias brasileiras. O sorteio ocorreu às 20h55 deste domingo, em São Paulo.

De acordo com a Caixa, se aplicados integralmente em uma conta-poupança, os R$ 306 milhões renderiam o equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão mensais. O valor integral ainda é o suficiente para a compra de 130 imóveis de R$ 2,3 milhões cada ou de 20 iates de luxo.

O prêmio faz parte dos sonhos de milhões de brasileiros, mas a probabilidade de acerto na Mega-Sena é muito pequena. Para quem joga seis dezenas, a chance de ser sorteado é de uma em 50.063.860. Já para quem aposta 15 números, a chance sobe para 1 em 10 mil.

A premiação da Mega da Virada é distribuída por três faixas, para quem acerta seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio é rateado entre os que acertaram quatro números.

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega Sena da Virada, 34 brasileiros acertaram as seis dezenas. No primeiro ano, o prêmio de R$ 144,9 milhões foi dividido entre dois vencedores. Em 2015, houve o maior número de vencedores na faixa principal: seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram o valor de RS 247 milhões. Mega da Virada de 2016 saiu para apostas que dividiram o prêmio de R$ 220,9 milhões. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.