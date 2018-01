Confira as datas de pagamento dos benefícios do INSS para aposentados e segurados em 2018

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) divulgou na última segunda-feira (30) a tabela com as datas de pagamento de 2018 de benefícios como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença.

Com a lista, os beneficiários e beneficiárias conseguem saber, de maneira exata, a data de pagamento ao longo e ainda quando precisarão ir a uma agência bancária para o saque dos valores.

As datas variam segundo o valor a ser recebido e o número do final do benefício, desconsiderando o dígito. Confira no exemplo abaixo:

Número: 123.456.789-0 / Dígito a ser desconsiderado: 0 / Número final: 9

Quando o dia do pagamento do benefício cair em um feriado, o depósito do valor será realizado no dia útil seguinte.

Veja abaixo as datas de pagamentos de benefícios do INSS para 2018:

Número final 1

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

25/1; 22/2; 23/3; 24/4; 24/5; 25/6; 25/7; 27/8; 24/9; 25/10; 26/11 e 20/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2; 1º/3; 2/4; 2/5; 1º/6; 2/7; 1º/8; 3/9; 1º/10; 1º/11; 03/12 e 2/1/2019

Número final 2

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

26/1; 23/2; 26/3; 25/4; 25/5; 26/6; 26/7; 28/8; 25/9; 26/10; 27/11 e 21/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2; 2/3; 3/4; 3/5; 4/6; 3/7; 2/8; 4/9; 2/10; 5/11; 4/12 e 3/1/2019

Número final 3

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

29/1; 26/2; 27/3; 26/4; 28/5; 27/6; 27/7; 29/8; 26/9; 29/10; 28/11 e 26/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2; 5/3; 4/4; 4/5; 5/6; 4/7; 3/8; 5/9; 3/10; 6/11; 5/12 e 4/1/2019

Número final 4

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

30/1; 27/2; 28/3; 27/4; 29/5; 28/6; 30/7; 30/8; 27/9; 30/10; 29/11 e 27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

6/2; 6/3; 5/4; 7/5; 6/6; 5/7; 6/8; 6/9; 4/10; 7/11; 6/12 e 7/1/2019

Número final 5

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 954)

31/1; 28/2; 29/3; 30/4; 30/5; 29/6; 31/7; 31/8; 28/9; 31/10; 30/11 e 28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

7/2; 7/3; 6/4; 8/5; 7/6; 6/7; 7/8; 10/9; 5/10; 8/11; 7/12 e 8/1/2019

Número final 6

Para qualquer valor

1º/2; 1º/3; 2/4; 2/5; 1º/6; 2/7; 1º/8; 3/9; 1º/10; 1º/11; 3/12 e 2/1/2019

Número final 7

Para qualquer valor

2/2; 2/3; 3/4; 3/5; 4/6; 3/7; 2/8; 4/9; 2/10; 5/11; 4/12 e 3/1/2019

Número final 8

Para qualquer valor

5/2; 5/3; 4/4; 4/5; 5/6; 4/7; 3/8; 5/9; 3/10; 6/11; 5/12 e 4/1/2019

Número final 9

Para qualquer valor

6/2; 6/3; 5/4; 7/5; 6/6; 5/7; 6/8; 6/9; 4/10; 7/11; 6/12 e 7/1/2019

Número final 0

Para qualquer valor

7/2; 7/3; 6/4; 8/5; 7/6; 6/7; 7/8; 10/9; 5/10; 8/11; 7/12 e 8/1/2019