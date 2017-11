Confira a lista dos 60 postos que terão que reduzir os preços do etanol em Goiânia

Nesta sexta-feira (17), o juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, deferiu o pedido liminar requerido pelo Procon Goiás no dia 10 de novembro contra proprietários de 60 postos de combustíveis de Goiânia. Eles são acusados de elevar o preço do etanol em 14,39% desde julho, manobra utilizada para induzir o consumidor a abastecer com a gasolina, mesmo com os preços altos.

O magistrado ainda fixou em R$ 20.000 reais a multa diária para cada posto em caso de descumprimento e os donos dos estabelecimentos serão intimados para cumprimento imediato da decisão.

Confira abaixo a lista dos postos: