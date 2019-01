Economia Confira a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil em 2018 O primeiro colocado vendeu no ano passado mais que o segundo e terceiro colocados juntos

O Onix emplacou o quarto ano consecutivo sendo o mais vendido no Brasil e, em 2018, somou 210.458 emplacamentos. O número é superior à soma das vendas do segundo e do terceiro colocados, respectivamente Hyundai HB20 e Ford Ka, concorrentes diretos do hatch compacto da Chevrolet. Juntos, os três registraram 208.792 exemplares vendidos no ano passado. Contudo, alguns...