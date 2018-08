Economia Confiança do consumidor cai em agosto ante julho, aponta FGV Já o comércio registrou a primeira alta no índice de confiança da Fundação Getulio Vargas, após uma sequência de quatro quedas

A confiança do consumidor caiu 0,4 ponto em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta sexta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 84,2 pontos em julho para 83,8 pontos em agosto. Em julho, houve alta de 2,1 pontos ante junho. "Diante da lenta recuperação do mercado de tra...