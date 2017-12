Confaz valida incentivos fiscais

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou ontem convênio que autoriza os Estados a manter as isenções, os incentivos fiscais que foram concedidos sem o aval do Confaz. São Paulo, Paraná e Amazonas foram os únicos Estados que votaram contra a proposta. “Mas foi um processo trabalhoso”, reconhece o presidente do Conselho, André Horta.Depois de aprovada a...