Condomínios buscam redução de custos até com as portarias

Em busca da redução na cobrança do condomínio - cuja composição muitas vezes fica entre 60% e 80% com folha de pagamento de funcionários -, muitos residenciais estão aderindo à portaria eletrônica ou remota. A troca, no entanto, deve ser muito bem avaliada e discutida entre os condôminos e avaliada de acordo com o perfil dos moradores, sob pena de a economia no boleto se to...