Economia Condomínio pode vetar aluguel por temporada, decide Justiça Juiz decide que regras de convivência coletivas podem se sobrepor ao direito à propriedade e que locação por curto espaço de tempo, por meio de programa, pode ser barrada

O direito à propriedade não é absoluto e seu exercício deve levar em consideração a segurança, o bem-estar e regras de convivência do espaço coletivo em que o imóvel se situa. Esse foi o entendimento do juiz Fernando de Mello Xavier, do 10º Juizado Especial Cível, ao julgar recurso de um condomínio horizontal de Goiânia em ação movida por uma proprietária. Para o magistrado, a...