Economia Concursos do Exército têm vagas para Goiânia com salários de quase R$ 7 mil Há ofertas também para Brasília, Tocantins e Minas Gerais e para todos os níveis de escolaridade

O Comando da 11ª Região Militar do Exército abriu seis novos editais de processos seletivos com a oferta de 119 vagas. Do total, 94 são para Brasília, mas há oportunidades também para Goiânia (GO), Cristalina (GO), Ipameri (GO), Araguai (GO), Formosa (GO), Uberlândia (MG) e Palmas (TO). Há ofertas para todos os níveis de escolaridade. Para os cargos que exigem nível ...