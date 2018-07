Economia Concurso para delegado em Goiás encerra inscrições nesta semana Estão sendo oferecidas 100 vagas com remuneração de quase R$ 20 mil

Encerra na próxima quarta-feira (11) o prazo de inscrições para o concurso para Delegado Substituto da Polícia Civil de Goiás. Estão sendo oferecidas 100 vagas, com remuneração inicial de R$ 19.242,52. Cinco delas são destinadas para candidatos com deficiência. As exigências são formação superior em Direito, taxa de R$ 200 e inscrição até às 23h59 do dia...