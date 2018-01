Concurso público para a Polícia Militar no DF oferece 2 mil vagas e salário inicial de R$ 4,9 mil

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou, por meio de publicação em diário oficial, a assinatura do contrato com a banca organizadora do seu novo concurso público.

De acordo com o JC Concursos, serão ofertadas 2.024 vagas, sendo 2 mil para soldados, seis para soldado especialista músico e 18 para soldado especialista corneteiro. O concurso vem sendo aguardado desde agosto de 2016.

Ainda segundo a publicação, a remuneração inicial, no último concurso, realizado em 2012, foi de R$ 3.972,51 durante o curso de praças, incluindo salário de R$ 3.322,51 e auxílio-alimentação de R$ 650. Após o ingresso, o inicial passou a R$ 4.956,79, incluindo salário de R$ 4.306,79 e o benefício.

Serão 500 vagas para contratação imediata e 1500 para formação de cadastro de reserva no caso de soldados. Para concorrer ao cargo é necessário possuir nível superior em qualquer área de formação, idade mínima de 18 anos e máxima de 30 até o último dia de inscrição e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60m para mulheres.