Concurso do AparecidaPrev oferece 29 vagas com salário de até R$ 4 mil

As inscrições para o concurso do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev), começaram na quarta-feira (3), e seguem até dia 8 de fevereiro.

São ofertadas 29 vagas de níveis fundamental, médio e superior, além de dezenas de cadastros reservas para os cargos de Motorista, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Geais, Assistente Administrativo, Técnico Previdenciário, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Previdenciário, Analista Financeiro, Assessor Jurídico, Contador e Médico Perito Previdenciário.

O salário oscila entre R$ 937,00 a R$ 4.000,00, em jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

O concurso será feito pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). Interessados devem efetuar suas inscrições até 8 de fevereiro de 2018, através do site http://www.cs.ufg.br/. A taxa é de R$ 65,00 para nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 110,00 para nível superior.

As provas serão aplicadas no dia 11 de março deste ano, em Aparecida de Goiânia e terão questões objetivas de múltipla escolha. O certame terá validade de dois anos contando da homologação do concurso, podendo ser prorrogado uma vez por mais dois anos. O edital e inscrições podem ser acessados pelo link: https://centrodeselecao.ufg.br/2017/concurso_aparecidaprev/.