Economia Concorrência ajuda na queda de registros

Apesar das 11,8 mil reclamações registradas no ano passado sobre telefonia no Procon Goiás, o número de queixas é menor do que o registrado em 2017, quando ocorreram 13,3 mil. A responsável pelas atividades do órgão de defesa do consumidor, Rosânia Nunes, explica que há movimentação das empresas para tentar melhorar a prestação de serviço para não ter imposição de mu...