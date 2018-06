Economia Conclusão de obras paradas custará R$ 76 bilhões ao País Levantamento solicitado pelo setor da construção, apesar de incompleto, mostra que questão virou problema crônico para o poder público

O governo federal precisaria desembolsar, pelo menos, R$ 76 bilhões para concluir as milhares de obras paradas de Norte a Sul do Brasil. O resultado faz parte do estudo Impacto Econômico e Social das Obras Públicas no Brasil, feito pelo presidente da consultoria InterB, Cláudio Frischtak, a pedido da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). O levantament...