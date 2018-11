Economia Conclusão da falência da Encol está prevista para 2020 Conforme cronograma estabelecido pela Justiça, empresa terá até 25 de abril do próximo ano para dar publicidade ao quadro geral de credores

As datas para início da conclusão do processo de falência da Encol foram fixadas ontem (20) durante audiência realizada em Goiânia. O cronograma homologado pelo juiz Jeronymo Villas Boas prevê para o dia 23 de janeiro de 2019 a publicação do edital que estabelece o dia 28 de março do ano que vem como prazo limite para habilitação de créditos retardatários, q...