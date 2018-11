Economia Conab: alta de preço do tomate é destaque entre hortaliças em outubro A maior elevação ocorreu em Vitória (ES) de 144,59%, em seguida, apareceu o mercado de Goiânia (126,81%) e de Belo Horizonte (MG) de 104,59%

Os preços das principais hortaliças tiveram alta em outubro no atacado, com exceção da cenoura. Os destaques foram o aumento do preço do tomate, cuja ponderação no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é elevada, e a cebola, que apresentou reversão de queda no mês anterior. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que divulgou nesta terça-feira, 2...