O presidente Jair Bolsonaro desembarcou ontem em Zurique, na Suíça, para participar do Fórum Mundial de Davos, acompanhado de cinco ministros. A comitiva seguiu direto para Davos. Estão com o presidente os ministros, Gustavo Bebiano (Secretaria Geral da Presidência), Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

O primeiro compromisso oficial do presidente começa hoje à tarde. Uma reunião privada com professor Klaus Schwab, fundador do Fórum. Em entrevista à impressa brasileira, Schwab disse que Bolsonaro seria “muito bem-recebido” e que existe muita curiosidade para conhecer as propostas do novo governo.

Hoje, às 15h30, Bolsonaro faz a palestra inaugural do Fórum.

Após retornar ao Brasil, o presidente deve viajar para São Paulo, dia 27, e se preparar para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia.