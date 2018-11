Economia Compras com cartões cresceram 14,7% entre julho e setembro O resultado é o maior desde o 2º trimestre de 2014, quando o setor avançou 15%

As compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 14,7% no 3º trimestre de 2018 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Associação das Empresas Brasileiras de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), o resultado é o maior desde o 2º trimestre de 2014, quando o setor avançou 15%. O levantamento mostra que os brasileiros movime...