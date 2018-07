Economia Competição cresce entre apps Aplicativos de mobilidade alteram tarifas e modelo de pagamento na corrida pela preferência dos passageiros goianos; diferença no valor dos serviços já atinge 19% na capital

Com o consumidor tendo cada vez mais opções quando o assunto são os aplicativos de mobilidade dois anos depois do lançamento do primeiro serviço em Goiás, a disputa pelo passageiro tem feito os valores das tarifas caírem e novos modelos de pagamento surgirem entre as propostas para conquistar a preferência. E a diferença no preço cobrado para o mesmo trajeto, na capital, já ...