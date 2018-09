Economia Companhias aéreas querem mudança na fórmula de precificação do querosene Intenção é tornar o transporte aéreo brasileiro mais competitivo e eficiente

As companhias aéreas querem mudar a fórmula de precificação do querosene de aviação (QAV) para tornar o transporte aéreo brasileiro mais competitivo e eficiente. Entidades do setor defendem, por exemplo, uma revisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o combustível, cujo custo representa quase um terço do preço da passagem aérea. ...