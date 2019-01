Economia Companhia oferece 10 vagas de emprego para trade marketing em Goiás Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência com vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade para viagens

Dez vagas de emprego para a área de trade marketing estão disponíveis para os moradores do estado de Goiás. As oportunidades são para os cargos de Consultor, Promotor de Vendas e Supervisor de Negócios. A empresa busca ainda sete profissionais no Mato Grosso do Sul, quatro no Mato Grosso e um no Distrito Federal. Os interessados devem ter mais de 20 anos de idade,...