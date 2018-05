Economia Como identificar e evitar boatos compartilhados via WhatsApp Saiba como bloquear contatos que estejam enviando mensagens de spam por meio do aplicativo

Quem nunca recebeu uma mensagem sobre uma promoção para ganhar um creme de uma marca famosa, uma notícia sensacionalista com informações duvidosas ou mesmo um áudio trazendo informações sigilosas sobre uma suposta epidemia na cidade? Tratam-se de boatos que se tornaram comuns dentro do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, o mais usado no Brasil, com mais de 1...