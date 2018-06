Economia Comissão do Senado convoca Guardia para explicar empréstimo da Caixa ao governo de Goiás Sefaz informou que, do ponto de vista técnico, pedido é visto com naturalidade

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, nesta terça-feira (26), a realização de audiência pública com a convocação do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, para esclarecimento sobre empréstimo de R$ 510 milhões do banco ao Estado de Goiás. O requerimento é do senador e pré-candidato ao g...