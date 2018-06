Economia Comissão aprova MP sobre isenção de pedágio para caminhões sem carga A matéria segue agora para análise do plenário da Câmara dos Deputados

O relatório da Medida Provisória (MP) 833/2018, que isenta caminhões que circularem com eixo suspenso de pagar pedágio em todo território nacional, foi aprovado nesta terça-feira (19) pela comissão mista que analisa o tema. A MP 833, junto com as MPs 831 e 832, foi assinada pelo presidente Michel Temer no último dia 27, na tentativa de atender a algumas d...