Economia Comerciantes da Região da 44 divulgam horário de funcionamento neste fim de ano Polo comercial acredita que o movimento já aumente neste mês de novembro com o pagamento da primeira parcela do 13º salário

As lojas da Região da 44, que formam o segundo maior polo de confecção e moda do Brasil, pretendem estender os dias e horários de funcionamento neste últimos meses de 2018. De acordo com o diretor de Comunicação da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves, a partir de novembro as galerias e shoppings passam a funcionar também às segundas-feiras, das 8...