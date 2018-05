Economia Começa adesão eletrônica para receber perdas da poupança Negociação deve injetar R$ 12 bilhões na economia, segundo o governo; primeiro dos 11 lotes contemplará maiores de 90 anos

A plataforma eletrônica para adesão ao acordo da caderneta de poupança, referente às perdas ocasionadas pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, começará a funcionar hoje. De acordo com a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo), que participou das negociações do acordo, a plataforma será oficialmente lançada às 9h30, em evento no Palácio do Planalto.F...