Economia Combustíveis se mantêm nas alturas em Goiânia e no Estado Levantamento feito pelo POPULAR com base em dados da Secretaria da Fazenda aponta alta nos preços em 95,63% dos postos

Depois da greve dos caminhoneiros e da escassez de combustíveis provocada pelo bloqueio nas estradas, que durou dez dias, a expectativa era de que os preços do litro da gasolina e do etanol se reduzissem. Só que isso ainda não ocorreu. Em Goiânia, por exemplo, com base nos dados divulgados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), a reportagem verificou que, do dia 21 de ma...