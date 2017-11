Combustíveis: Normalização somente à tarde

Apesar de liberação do acesso às distribuidoras, ontem 70 postos de Goiânia e 60 cidades do interior estavam sem produtos; previsão é que a situação se estabilize até o fim do dia

Sebastião Nogueira

Longa espera - Fila para abastecimento ontem em posto de combustíveis no Setor Urias Magalhães