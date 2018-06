Economia Com safra recorde, soja puxa superávit

A balança comercial goiana fechou maio com superávit de R$ 493,9 milhões. Foram exportados US$ 818,5 milhões e importados US$ 324,5 milhões. O complexo soja foi o maior responsável pelo resultado positivo, representando 64,54% de toda as exportações do Estado. Em números absolutos, foram vendidos para o exterior R$ 528,2 milhões do produto. Os dados foram divulgados...