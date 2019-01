Economia Com reformas, bancos preveem elevar empréstimos e o lucro A pessoa física deve continuar sendo destaque, mas os olhos do setor estão voltados à retomada por crédito da pessoa jurídica

A tão aguardada retomada econômica e a implementação das reformas estruturais, com destaque para a da Previdência, devem permitir ao crédito retomar o posto de protagonista da economia brasileira em 2019. De quebra, os empréstimos também devem voltar a ser motor para o lucro dos grandes bancos de varejo no País. Nos últimos anos, os ganhos do setor estiveram apoiados no men...