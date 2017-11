Com Refis, contas fecham no azul pela 1ª vez em 6 meses

Após cinco meses, as contas do Governo Central ficaram no azul em outubro. As receitas do Tesouro Nacional, Banco Central e da Previdência Social superaram o valor dos gastos em R$ 5,191 bilhões no mês passado. No acumulado de janeiro a outubro, porém, o rombo ainda é recorde, com déficit primário de R$ 103,243 bilhões. Mesmo com o reforço de caixa previsto para n...