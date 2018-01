Com recuperação do mercado automotivo no Brasil, Volkswagen tem recorde de vendas em 2017

A Volkswagen registrou recorde de vendas de 10,74 milhões de veículos em 2017, com destaque para a recuperação do mercado automotivo no Brasil e na Rússia.

Segundo a empresa, a recuperação no mercado brasileiro teve impacto positivo nas entregas de carros para a América do Sul, aonde as vendas cresceram 24% em 2017. No ano todo, as vendas avançaram 13% na Europa Central e Oriental, apoiada pela recuperação no mercado da Rússia.

No geral, as vendas subiram 4,3%, de 10,3 milhões de carros em 2016, quando a Volkswagen ultrapassou a rival Toyota e se tornou a maior produtora de carros naquele ano.