Com queda de preço, postos de combustíveis em Goiânia ficam sem etanol

Um mês depois da justiça determinar a redução do preço do etanol dos 60 postos de combustíveis em Goiânia, o produto começou a sumir das bombas e os preços do álcool não aparecem mais nas placas. De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-GO), a margem de lucro subiu 120% sem justificativa nos últimos quatro meses. Nesta segunda-feira (20), muitos postos da capital não possuíam etanol para abastecimento. O combustível está sendo vendido na capital abaixo de R$ 3 o litro.

Conforme a superintendente do Procon-GO, Darlene Araújo, “não se pode prejudicar uma coletividade por uma lucratividade individual”.

Segundo a frentista Márcia Belchior, o etanol que tinha no estoque foi vendido e o caminhão que abastece o posto ainda não foi ao local.

Com a metodologia de ajustes quase diária adotada pela Petrobras, nas últimas semanas a população vem sofrendo com a variação de preços da gasolina. Em alguns postos da Grande Goiânia e interiores, devido ao aumento dos valores de combustíveis, faltou petróleo e algumas pessoas tiveram que rodar alguns kms a mais para abastecer o veículo em estabelecimentos onde o preço estava um pouco mais baixo.

Na última sexta-feira (17), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) ajuizou ação contra 274 postos de combustíveis de Goiânia devido ao aumento abusivo de preços e ainda pediu a proibição para aumento de preços sem justa causa, para retomar a margem média de lucro bruto praticada em junho de 2017, de R$ 2,70 em média.

