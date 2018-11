Economia 'Com Plano Guedes, Brasil será nova China', diz empresário Winston Ling Empresário que apresentou o economista a Bolsonaro acredita que País pode ocupar espaço do gigante asiático

Uma das lideranças do movimento liberal no Brasil, o empresário Winston Ling, que mora na China desde 2001, foi quem aproximou Jair Bolsonaro do economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. Filho de imigrantes chineses que fundaram o Instituto Ling de Porto Alegre, Winston prevê que, se o plano de Guedes for implementado, o Brasil será a nova China. "Eles estão a...