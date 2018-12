Economia Com mais tecnologia, ventos goianos podem ser aproveitados

No País, a capacidade instalada de energia eólica é de 13,4 gigawatts (GW), com perspectiva de alcançar 22,4 GW em 2023. Mas o potencial total é de até 500 GW. Apesar de Goiás não se destacar quando o assunto são os ventos, o Estado está entre os que podem gerar a energia a partir dessa fonte. A escolha de Aparecida de Goiânia para a instalação do Túnel de Vento de F...