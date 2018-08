Economia Com lucro maior, ações do BB sobem 3% Desempenho do banco foi alimentado pelas receitas com tarifas, controle das despesas administrativas e menores provisões de crédito

As ações do Banco do Brasil tiveram forte alta na quinta-feira, 9, após a instituição divulgar seu balanço para o segundo trimestre de 2018. Com avanço de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado, o lucro da instituição somou R$ 3,24 bilhões. Os investidores reagiram com entusiasmo: os papéis do BB na Bolsa paulista, a B3, subiram 2,97%, encerrando o dia a R$ 3...