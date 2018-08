Economia Com lucro de R$ 10 bi, Petrobras mantém ajuste

Com a alta do preço do petróleo, a Petrobras registrou um lucro de R$ 10 bilhões entre abril e junho - o maior desde o segundo trimestre de 2011. Embora o resultado tenha superado as projeções mais otimistas do mercado, a petroleira ainda convive com um endividamento de R$ 284 bilhões que a obriga a manter o aperto financeiro. Para reduzir a dívida, a diretoria apost...