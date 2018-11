Economia Com leilões do BC e impacto externo, dólar tem segundo dia de queda Banco Central atuou com leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana

Após a sucessão de altas que culminou no dólar acima dos R$ 3,92 na segunda-feira, a moeda americana teve o segundo dia consecutivo de queda frente ao real e encerrou esta quarta-feira, 28, cotado em R$ 3,8380, recuo de 0,93%. Em dia instável, a divisa chegou a ter alta nos primeiros negócios do dia e novamente no início da tarde, mas voltou ao negativo impactada pelos l...