Economia Com greve e embargo, prejuízo da indústria de carnes é de quase R$ 4 bilhões JBS, BRF, Marfrig e Minerva tiveram dificuldade para exportar no segundo trimestre e foram afetadas, ao mesmo tempo. pela paralisação dos caminhoneiros; Seara e BRF contabilizaram perdas de R$ 188 milhões com o protesto que parou o País

As principais empresas do País no setor de carnes tiveram um segundo trimestre difícil. A temporada de divulgação de balanços aponta que, juntas, Marfrig, JBS, BRF e Minerva terminaram junho no vermelho, e o prejuízo líquido dessas quatro empresas é de quase R$ 4 bilhões. Problemas internos, dificuldades para exportar e a greve dos caminhoneiros, que parou o País, são a...