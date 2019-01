Economia Com energia do sol, conta de luz de engenheiro cai de R$ 310 para R$ 35 por mês Segundo Humberto Jantim Neto, o sistema tem durabilidade aproximada de 30 anos, mas se paga em quatro

O engenheiro Humberto Jantim Neto, é um consumidor que produz a própria energia elétrica no telhado de casa, em Piedade, no interior de São Paulo. Essa autoprodução vem da transformação da energia solar em energia elétrica por meio das placas fotovoltaicas e dispositivos que adequam a corrente elétrica no mesmo padrão da energia convencional fornecida pela companhia d...