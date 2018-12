Economia Com dívidas de R$ 100 milhões só com aeroportos, Avianca pode perder aviões Depois de forte expansão, aérea enfrenta dificuldades para pagar fornecedores e cumprir obrigações com as concessionárias de terminais; Justiça obriga companhia a devolver 11 aviões – o equivalente a 18% de sua frota – a empresa de aluguel de aeronaves

Após se expandir rapidamente, a Avianca no Brasil enfrenta dificuldades para pagar fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e pode ter de devolver aviões. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que a dívida com todos os aeroportos brasileiros, públicos e privados, chega a quase R$ 100 milhões - só com o de Guarulhos são R$ 25 milhões. Nem todos o...