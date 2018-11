Economia Com dívida de R$ 667 milhões, Saraiva pede recuperação judicial Maior rede de livrarias do País, que enfrenta dificuldades financeiras, segue o exemplo da concorrente Cultura; companhia já fechou quase 20 lojas

A Livraria Saraiva, rede de varejo líder em venda de livros no País, pediu recuperação judicial nesta sexta-feira, 23. Com dívida de R$ 667 milhões, a companhia é a segunda empresa do setor em pouco mais de um mês a pedir proteção da Justiça para reestruturar débitos e tentar seguir em operação. A Cultura está em recuperação judicial desde o mês passado. As dificu...