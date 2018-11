Economia Com dívida de R$ 500 milhões, Grupo SHC, de Sérgio Habib, pede recuperação judicial Empresário, que foi um dos maiores revendedores de carros no País, com 100 lojas de diversas marcas, diz que dificuldades do grupo começaram com a crise econômica, mas atribui à PSA Peugeot Citroën a responsabilidade pela maior parte do débitos

Ele já foi um dos maiores revendedores de carros no País, com 100 lojas de diversas marcas. Dono de um grupo que já teve um faturamento de R$ 6 bilhões ao ano, chegou a lançar projeto de uma fábrica de carros chineses na Bahia, orçado em R$ 1 bilhão. No início do mês, porém, o empresário brasileiro Sérgio Habib entrou com pedido de recuperação judicial de seu grupo, o...