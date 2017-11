Com custos menores para produção, goianos apostam no Paraguai

Baixo custo, pouca burocracia e consumo em crescimento. Essas características têm atraído empresas goianas para o Paraguai. O País tem interesse em ser uma plataforma barata de produção de alimentos, produtos e serviços para abastecimento do mercado brasileiro. O projeto é competir com as importações da Ásia. À frente dessa transformação industrial, o presidente Hora...