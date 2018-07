Economia Com crise, bancos têm ‘sobra’ de R$ 100 bilhões para crédito imobiliário Volume de recursos reflete, de um lado, a recuperação lenta da economia, que emperra compra de imóveis, e, do outro, o desempenho da poupança, que voltou a registrar mais depósitos do que saques; bancos, no entanto, não devem cortar juros

A lenta retomada do setor imobiliário, aliada à resistência do consumidor em assumir dívidas longas, gera uma situação inédita no mercado de crédito para a compra da casa própria: vão sobrar mais de R$ 100 bilhões em recursos para financiamento, entre esse ano e o próximo ano, segundo estimativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (...