Com baixa de quase 12%, BRF lidera perdas da Bovespa

A Bovespa opera em queda na manhã desta segunda-feira, 5, de noticiário corporativo intenso, com destaque para a terceira fase da Operação Carne Fraca, batizada de Trapaça. A BRF, que está no centro da ação da Polícia Federal, vê suas ações ON recuarem quase 12%, enquanto JBS ON perde 4,30% e Marfrig ON cede 1,74%.

A nova operação mira fraudes laboratoriais perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre os executivos presos temporariamente está o ex-presidente da BRF Pedro de Andrade Faria, que ficou à frente do conglomerado de 2015 a dezembro do ano passado.

Já as siderúrgicas dão sequência às perdas recentes, diante da sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que não abrirá exceções no plano de impor tarifas para as importações do aço.

Em reação, CSN ON perdia 2,28%, Usiminas PNA operava em queda de 3,09% e Gerdau PN, que tem operações dos EUA, exibia desvalorização de apenas 0,18%.

Às 10h57, o Ibovespa recuava 0,65%.